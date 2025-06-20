L’arrivée des Rois mages Ungersheim

L’arrivée des Rois mages

Chemin du Grosswald Ungersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-04 10:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

Date(s) :

2026-01-04

Fêtez l’Épiphanie le 7 janvier 2024 à l’Écomusée d’Alsace et participez au cortège des petits rois qui vont chanter de maison en maison. Puis à la nuit tombée, rencontrez les Rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, venus découvrir l’enfant Jésus et lui offrir des présents. L’arrivée des petits Rois est prévue pour 15h. L’arrivée des grands Rois est prévue pour 17h.

Le billet courte visite n’est pas valable pour cet événement.

Participez au cortège des Rois mages qui vont chanter de maison en maison !

Fêtez l’Épiphanie le 4 janvier 2026 à l’Écomusée d’Alsace et participez au cortège des petits rois qui vont chanter de maison en maison. Puis à la nuit tombée, rencontrez les Rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, venus découvrir l’enfant Jésus et lui offrir des présents. .

Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace

English :

Celebrate Epiphany on January 7, 2024 at the Écomusée d’Alsace and join the procession of little kings as they sing from house to house. Then, at nightfall, meet the Three Wise Men, Balthazar, Melchior and Gaspard, who have come to discover baby Jesus and offer him gifts. The arrival of the little Kings is scheduled for 3pm. The big kings are due to arrive at 5pm.

The short visit ticket is not valid for this event.

German :

Feiern Sie den Dreikönigstag am 7. Januar 2024 im Ecomusée d’Alsace und nehmen Sie am Umzug der kleinen Könige teil, die von Haus zu Haus ziehen und singen werden. Treffen Sie dann bei Einbruch der Dunkelheit die Heiligen Drei Könige, Balthasar, Melchior und Gaspard, die gekommen sind, um das Jesuskind zu entdecken und ihm Geschenke zu überreichen. Die Ankunft der kleinen Könige ist für 15 Uhr geplant. Die Ankunft der großen Könige ist für 17 Uhr geplant.

Das Kurzbesuchsticket ist für diese Veranstaltung nicht gültig.

Italiano :

Festeggiate l’Epifania il 7 gennaio 2024 all’Écomusée d’Alsace e unitevi al corteo dei piccoli re che cantano di casa in casa. Poi, al calar della notte, incontrerete i Re Magi, Baldassarre, Melchiorre e Gaspardo, venuti a scoprire Gesù Bambino e ad offrirgli dei doni. L’arrivo dei piccoli Re è previsto per le 15.00. L’arrivo dei Re Magi è previsto per le ore 17.00.

Il biglietto per la visita breve non è valido per questo evento.

Espanol :

Celebre la Epifanía el 7 de enero de 2024 en la Écomusée d’Alsace y participe en la procesión de los pequeños reyes que cantan de casa en casa. Al anochecer, conozca a los Reyes Magos, Baltasar, Melchor y Gaspar, que han venido a descubrir al Niño Jesús y a ofrecerle regalos. Los Reyes Magos pequeños llegarán a las 15:00 horas. Los Reyes Magos Antiguos llegarán a las 17:00 h.

El billete de visita corta no es válido para este evento.

L’événement L’arrivée des Rois mages Ungersheim a été mis à jour le 2025-09-05 par Ecomusee alsace