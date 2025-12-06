L’arrivée du Père Noël Rue Saint-Jean Bayeux
L’arrivée du Père Noël Rue Saint-Jean Bayeux samedi 6 décembre 2025.
L’arrivée du Père Noël
Rue Saint-Jean Office de tourisme Bayeux Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-25 18:00:00
2025-12-06
Le Père Noël fera son arrivée sur le parvis de l’Office de tourisme, rue Saint-Jean à Bayeux le samedi 6 décembre, à partir de 15h.
Petits et grands pourront venir le rencontrer et faire une photo.
Rue Saint-Jean Office de tourisme Bayeux 14400 Calvados Normandie
English : L’arrivée du Père Noël
Santa Claus will arrive in front of the Tourist Office on rue Saint-Jean in Bayeux on Saturday December 6, starting at 3pm.
Young and old alike will be able to meet him and take a photo.
