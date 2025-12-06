L’arrivée du Père Noël Rue Saint-Jean Bayeux

L’arrivée du Père Noël

Le Père Noël fera son arrivée sur le parvis de l’Office de tourisme, rue Saint-Jean à Bayeux le samedi 6 décembre, à partir de 15h.

Petits et grands pourront venir le rencontrer et faire une photo.

Rue Saint-Jean Office de tourisme Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 43 84 38 41 espaceactionbayeux@gmail.com

English : L’arrivée du Père Noël

Santa Claus will arrive in front of the Tourist Office on rue Saint-Jean in Bayeux on Saturday December 6, starting at 3pm.

Young and old alike will be able to meet him and take a photo.

