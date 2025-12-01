L’arrivée du Père Noël

Ottmarsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-12 17:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Grande parade flamboyante et musicale jusqu’à la maison du Père Noël et séance photo

Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 27 57 patrimoine@ottmarsheim.fr

English :

Flamboyant musical parade to Santa?s house and photo session

L’événement L’arrivée du Père Noël Ottmarsheim a été mis à jour le 2025-12-04 par Point information d’Ottmarsheim com com porte de France Rhin sud