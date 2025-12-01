L’arrivée du Père Noël Ottmarsheim
L’arrivée du Père Noël Ottmarsheim vendredi 12 décembre 2025.
L’arrivée du Père Noël
Ottmarsheim Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-12 17:30:00
fin : 2025-12-14
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Grande parade flamboyante et musicale jusqu’à la maison du Père Noël et séance photo
Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 27 57 patrimoine@ottmarsheim.fr
English :
Flamboyant musical parade to Santa?s house and photo session
