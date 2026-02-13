L’arrivée du printemps au Puythouck., Verger, Grande-Synthe
L’arrivée du printemps au Puythouck. Samedi 28 mars, 14h00 Verger Nord
Sortie gratuite, réservation souhaitée, prévoir chaussures et tenue adaptée
Dates et horaires :
Début : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00
La nature est sortie de sa torpeur hivernale et déjà les plantes envahissent les sous-bois, partons à leur découverte aux détours des chemins du grand bois.
A travers cette balade, allons à la découverte d’un espace riche de nombreux milieux.
Verger Rue des grenouilles Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France verger@ville-grande-synthe.fr 06.09.63.48.51
Quand la nature se réveille, partez à la rencontre du printemps week-ends nature balade
Ville de Grande-Synthe