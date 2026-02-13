L’arrivée du printemps au Puythouck., Verger, Grande-Synthe

L’arrivée du printemps au Puythouck. Samedi 28 mars, 14h00 Verger Nord

Sortie gratuite, réservation souhaitée, prévoir chaussures et tenue adaptée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00

La nature est sortie de sa torpeur hivernale et déjà les plantes envahissent les sous-bois, partons à leur découverte aux détours des chemins du grand bois.

A travers cette balade, allons à la découverte d’un espace riche de nombreux milieux.

Verger Rue des grenouilles Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.09.63.48.51 »}]

Quand la nature se réveille, partez à la rencontre du printemps week-ends nature balade

Ville de Grande-Synthe