L’Arrosoir Figeac hors-les-murs… Venez danser! bal Milonga Figeac

L’Arrosoir Figeac hors-les-murs… Venez danser! bal Milonga

place de la raison Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-08-03 17:00:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Pour la 2ème fois cet été, l’Arrosoir sort de sa petite rue Crussol et pose ses valises à la place de la Raison! L’atelier « ABRAZO » de L’Arrosoir vous accueille hors ses murs pour une soirée dédiée au tango argentin !

Curieux, débutants, expérimentés, maestros… Venez nombreux !!!

Sorteos !!!

Au programme: initiation tango avec Martine à partir de 17h, puis c’est avec un style frais et beaucoup de personnalité, que Nico El Tipico (interprète, chanteur, guitariste, compositeur de musique et DJ), vous accompagnera ensuite à danser Tango, Milonga, Valse…

Buvette sur place de 17h à 22h .

place de la raison Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49

English :

For the 2nd time this summer, L’Arrosoir is moving out of its little rue Crussol and into the Place de la Raison! L’Arrosoir’s « ABRAZO » workshop welcomes you outside its walls for an evening dedicated to Argentine tango!

Curious, beginners, experienced, maestros… Come one, come all!!!

Sorteos !!!

German :

Zum zweiten Mal in diesem Sommer verlässt die Gießkanne ihre kleine Rue Crussol und stellt ihre Koffer auf dem Place de la Raison ab! Das Atelier « ABRAZO » der Gießkanne empfängt Sie außerhalb seiner Mauern zu einem Abend, der dem argentinischen Tango gewidmet ist!

Neugierige, Anfänger, Erfahrene, Maestros… Kommen Sie zahlreich!!!

Sorteos!!!

Italiano :

Per la seconda volta quest’estate, L’Arrosoir esce dalla sua piccola rue Crussol e si trasferisce in Place de la Raison! Il laboratorio « ABRAZO » de L’Arrosoir vi accoglie fuori dalle sue mura per una serata dedicata al tango argentino!

Curiosi, principianti, esperti, maestri… Venite tutti!

Sorteos !!!

Espanol :

Por segunda vez este verano, L’Arrosoir sale de su pequeña calle Crussol para instalarse en la Place de la Raison El taller « ABRAZO » de L’Arrosoir le da la bienvenida fuera de sus muros para una velada dedicada al tango argentino

Curiosos, principiantes, experimentados, maestros… ¡Vengan todos!

¡¡¡Sorteos !!!

L’événement L’Arrosoir Figeac hors-les-murs… Venez danser! bal Milonga Figeac a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Figeac