Larry Goldings / Peter Bernstein / Bill Stewart New Morning Paris

Voici la version américaine du trio guitare / orgue / batterie. On dit de Peter Bernstein qu’il est le guitariste le plus complet du moment. « Toujours chauffé à blanc » dixit Jim Hall… A ses côtés Bill Stewart, un batteur de luxe au style « mélodieux », comme savent l’être Roy Haynes, Jack De Johnette ou Al Foster, et un organiste « groovy » entre Lonnie Smith et Joey de Francesco. Célébrant trois décennies en tant que groupe, ils ont amené la tradition du trio d’orgue popularisée par Jimmy Smith, Jack McDuff et Larry Young dans les années 1960 vers un nouveau territoire, enregistrant une douzaine d’albums magistraux. Le New-York Times considère ce trio comme la référence actuelle de la formule orgue-guitare-batterie. Trois artistes exceptionnels pour faire vibrer le « great american song book » au présent. Un trio au sommet de son art.

L’organiste Larry Goldings a collaboré avec les plus grandes stars pop de la planète (Norah Jones, Al Jarreau, Maceo Parker, John Mayer, etc…) et le batteur Bill Stewart, tout comme le guitariste Peter Bernstein, avec les plus grands jazzmen (John Scofield, Joe Lovano, Joshua Redman, Brad Mehldau, etc…). Ils ont tous ce goût prononcé pour le blues, les grooves de la Nouvelle-Orléans et le jazz moderne qui donne une emprunte particulière à leur musique si soulful.

L’organiste Larry Goldings, le guitariste Peter Bernstein et le batteur Bill Stewart fêtent plus de 30 ans de collaboration, avec la parution de « Perpetual Pendulum » chez Smoke Sessions.

Le mouvement perpétuel a été considéré comme une impossibilité par les scientifiques, mais ils devraient peut-être vérifier auprès de l’organiste Larry Goldings, du guitariste Peter Bernstein et du batteur Bill Stewart. Le trio crée ensemble de la musique vigoureusement swinguée depuis plus de 30 ans et ne montre aucun signe de ralentissement. Ce n’est pas une éternité, mais en termes de jazz, cela n’en est pas loin.

La longévité de la collaboration musicale entre Goldings, Bernstein et Stewart a été l’inspiration de « Perpetual Pendulum » de Bernstein, l’un des nouveaux morceaux scintillants de « Perpetual Pendulum », le nouvel album du trio. L’album associe les compositions originales des membres du groupe à de nouvelles interprétations de classiques du jazz par ce qui est certainement le trio d’orgue le plus ancien du jazz moderne.

Trois maitres contemporains du jazz, Larry Goldings, Peter Bernstein et Bill Stewart, réunis dans un « organ trio » de première classe.

Le mercredi 15 avril 2026

de 19h30 à 22h00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

