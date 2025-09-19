L’ARSENAL L’arsenal Basse-Terre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

L’arsenal 7 rue Rémi Nainsouta, 97100 Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe 0690 41 45 29 [{« type »: « phone », « value »: « 0690 58.86.07 »}] Ancien couvent et église jésuites, l’arsenal voit le jour en 1764 afin de loger les soldats nouvellement débarqués. Après de nombreux dégâts causés par la Révolution et de nombreux cyclones, l’établissement va être reconstruit dans sa totalité à partir de 1831. Le lieu sert aujourd’hui de logements privés mais a conservé ses murs d’enceintes et de soutènement, le portail et l’escalier double du jardin, et le système de canalisation d’eau. Ce site est le reflet de l’histoire religieuse et militaire de l’île.

