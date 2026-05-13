L’art à plusieurs mains : fresque collective entre art, inclusion et collaboration, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven

L’art à plusieurs mains : fresque collective entre art, inclusion et collaboration Samedi 23 mai, 18h00 Musée de Pont-Aven Finistère

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Présentation et restitution du projet de fresque collective réalisée par les travailleurs de l’ESAT de Concarneau avec l’artiste Liz Hascoët. Leur travail sera exposé au Musée de Pont-Aven, avant de retourner à l’ESAT pour une nouvelle phase de création, cette fois autour de la broderie sur tissu, toujours en lien avec la démarche artistique de Liz. Un projet qui célèbre l’art, l’inclusion et la collaboration !

Animation en salle Julia.

Musée de Pont-Aven 1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 https://www.museepontaven.fr Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre “École de Pont-Aven”. Les aplats de couleurs pures et les cernes délimitent les formes simplifiées dans les compositions. Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXe siècle.

Présentation et restitution du projet de fresque collective réalisée par les travailleurs de l’ESAT de Concarneau avec l’artiste Liz Hascoët. Leur travail sera exposé au Musée de Pont-Aven, avant de …

©Musée de Pont Aven