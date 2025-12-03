L’art à table à la Micro-Folie Trun

Le Garage, Espace Heller place du Canada, Trun Trun Orne

La Micro-Folie c’est une expérience originale pour aborder et comprendre l’art avec les nouvelles technologies.

Du 3 au 18 décembre à Trun, Espace Heller

Micro-conférence « L’art à table » 14 h 15 h 16 h

La nourriture est une source d’inspiration pour les artistes. Du repas quotidien au grand festin, la table est bien plus qu’un lieu pour manger. C’est un espace de transmission, de création et de partage. Accès libre Tout public.

Ateliers aquarelle 10 h 30

Initiez-vous à l’aquarelle en peignant fruits et légumes d’après observation, afin de créer une composition collective. Sur inscription Tout public.

Ateliers dessin numérique 10 h 30

Transformez un aliment en œuvre d’art ! Sur inscription Ado-Adulte. .

Le Garage, Espace Heller place du Canada, Trun Trun 61160 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

