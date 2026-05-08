L’art ainsi’s Shop Galerie des curiosités Larraincy Puchay

Puchay

L’art ainsi’s Shop

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 13:00:00

fin : 2026-05-08 22:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Stands d’artistes, artisans, créateurs, commeçants, producteurs… Autour du textile et plus…

Sans oublier l’expsotion de Rita Rabillé De fil en filles, passion textile du 8 au 10 mai 2026. .

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com

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English : L’art ainsi’s Shop

L’événement L’art ainsi’s Shop Puchay a été mis à jour le 2026-05-05 par Vexin Normand Tourisme