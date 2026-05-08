L’art ainsi’s Shop Galerie des curiosités Larraincy Puchay
L’art ainsi’s Shop Galerie des curiosités Larraincy Puchay vendredi 8 mai 2026.
Puchay
L’art ainsi’s Shop
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 13:00:00
fin : 2026-05-08 22:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Stands d’artistes, artisans, créateurs, commeçants, producteurs… Autour du textile et plus…
Sans oublier l’expsotion de Rita Rabillé De fil en filles, passion textile du 8 au 10 mai 2026. .
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com
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English : L’art ainsi’s Shop
L’événement L’art ainsi’s Shop Puchay a été mis à jour le 2026-05-05 par Vexin Normand Tourisme