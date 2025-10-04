L’art au bout des doigts médiathèque les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:30

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:30

Visitez 12 tableaux en relief et en 3D adaptés. Pour petites et grandes mains!

Tableaux réalisés par Régis Kern et sculptures issues de la boutique de la Réunion des Musées nationaux.

médiathèque les Voyageurs 2bis, rue du Lay 85320 Mareuil sur Lay Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Mareuil-sur-Lay Vendée Pays de la Loire 0228142014 https://www.mediatheques-sudvendeelittoral.fr/ https://www.facebook.com/mediathequessudvendeelittoral/?locale=fr_FR%2F La médiathèque les Voyageurs a ouvert ses portes en juin 2023. Un lieu de rencontres où tout vous invite à vous installer… Parkings à proximité, place de parking réservée aux personnes porteuses de handicap, en cœur de ville.

