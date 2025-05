L’art au dix-huitième siècle – Salle annexe de la mairie (salle Baron Salomon) Grignan, 26 mai 2025 19:30, Grignan.

La conférence du cycle histoire de l’art de ce lundi sera consacrée à l’art du dix-huitième siècle, le siècle des Lumières ! Proposée par la MJC et présentée par Isabelle Gonon.

Salle annexe de la mairie (salle Baron Salomon) Rue sous les remparts

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English:

This Monday’s lecture in the art history series is devoted to the art of the 18th century, the Age of Enlightenment! Organized by the MJC and presented by Isabelle Gonon.

German:

Die Konferenz der kunsthistorischen Reihe an diesem Montag widmet sich der Kunst des achtzehnten Jahrhunderts, dem Jahrhundert der Aufklärung! Die Veranstaltung wird vom MJC angeboten und von Isabelle Gonon präsentiert.

Italiano:

La conferenza di questo lunedì del ciclo di storia dell’arte sarà dedicata all’arte del XVIII secolo, il secolo dei Lumi! Organizzata dal MJC e presentata da Isabelle Gonon.

Espanol:

La conferencia de este lunes del ciclo de historia del arte estará dedicada al arte del siglo XVIII, ¡el Siglo de las Luces! Organizada por el MJC y presentada por Isabelle Gonon.

