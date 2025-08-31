L’Art Au Gré des Chapelles Chapelle Saint-Louis Rue du Tréyo Mesquer

L’Art Au Gré des Chapelles Chapelle Saint-Louis Rue du Tréyo Mesquer dimanche 31 août 2025.

L’Art Au Gré des Chapelles Chapelle Saint-Louis

Rue du Tréyo Chapelle Saint-Louis Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07 2025-09-08 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-15 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19

Ce 20e rendez-vous artistique et culturel, axé sur la rencontre entre l’art contemporain et le patrimoine, vous convie à une découverte originale de la presqu’île guérandaise. 19 artistes contemporains de renommée nationale et internationale, exposent leurs œuvres (pastels, sculptures, aquarelles, peintures) dans 14 chapelles du territoire La Baule-Presqu’île de Guérande. C’est l’occasion de visiter ces chapelles, qui pour la plupart sont habituellement fermées au public. Les visites sont gratuites.

Artistes à la Chapelle Saint-Louis YU Sih YING et Nicolas LOPEZ, aquarellistes. .

Rue du Tréyo Chapelle Saint-Louis Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 37 12 infos@ap2a.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Art Au Gré des Chapelles Chapelle Saint-Louis Mesquer a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT44