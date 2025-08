L’Art au gré des Chapelles Rue de la Fontaine Saint-Jean Herbignac

L’Art au gré des Chapelles Rue de la Fontaine Saint-Jean Herbignac dimanche 31 août 2025.

L’Art au gré des Chapelles

Rue de la Fontaine Saint-Jean Chapelle Notre-Dame La Blanche Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-08-31 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-23

21 artistes contemporains de renommée nationale et internationale, exposent leurs œuvres (aquarelles, gravures, pastels, peintures) dans 13 chapelles du territoire La Baule Presqu’île de Guérande.

Ce 19e rendez-vous artistique et culturel, axé sur la rencontre entre l’art contemportain et le patrimoine, vous convie à une découverte originale de la presqu’île guérandaise, de chapelle en chapelle, qui pour la plupart, sont habituellement fermées au public. Les visites sont gratuites.

VALLENET Annick (peintre) .

Rue de la Fontaine Saint-Jean Chapelle Notre-Dame La Blanche Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 37 12 infos@ap2a.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Art au gré des Chapelles Herbignac a été mis à jour le 2025-07-30 par ADT44