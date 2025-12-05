L’Art au Gré des Chapelles Village Saint Sébastien Piriac-sur-Mer
L’Art au Gré des Chapelles Village Saint Sébastien Piriac-sur-Mer mardi 1 septembre 2026.
Piriac-sur-Mer
L’Art au Gré des Chapelles
Village Saint Sébastien Chapelle Saint Sébastien Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 14:30:00
fin : 2026-09-08 18:30:00
Date(s) :
2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Des artistes contemporains de renommée nationale et internationale exposent (pastels, sculptures, aquarelles, peintures) dans 13 chapelles du territoire La Baule-Presqu’île de Guérande.
Ce rendez-vous artistique et culturel, axé sur la rencontre entre l’art contemporain et le Patrimoine, vous convie à une découverte originale de la Presqu’île Guérandaise, de chapelle en chapelle, qui pour la plupart sont habituellement fermées au public.
A Piriac, retrouvez les œuvres de Gérard Plumail à la Chapelle de St Sébastien. .
Village Saint Sébastien Chapelle Saint Sébastien Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 37 12 infos@ap2a.org
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English :
L’événement L’Art au Gré des Chapelles Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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