L’Art au jardin / Exposition peinture de l’artiste Michelle Rimbert, Le jardin La Glacière, Neuville-sur-Oise
L’Art au jardin / Exposition peinture de l’artiste Michelle Rimbert, Le jardin La Glacière, Neuville-sur-Oise samedi 6 juin 2026.
L’Art au jardin / Exposition peinture de l’artiste Michelle Rimbert 6 et 7 juin Le jardin La Glacière Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
EXPOSITION peinture de l’artiste Michelle Rimbert
Jardin la Glacière : Plantes caduques et persistantes ont pris leur place avec le temps, l’eau court, bondit, ricoche de pierre en pierre et d’un bassin à l’autre.
Le jardin La Glacière Rue de l’Abbé-Legrand 95000 Neuville-sur-Oise Neuville-sur-Oise 95000 Val-d’Oise Île-de-France Plantes caduques et persistantes ont pris leur place avec le temps, l’eau court, bondit, ricoche de pierre en pierre et d’un bassin à l’autre.
Exposition de peintures
©jgcreation
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