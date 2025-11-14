L’Art au Quotidien Tours

26 Boulevard Heurteloup Tours Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-14

Un lieu et une ambiance uniques !

Au cœur du Palais des Congrès de Tours, dans un écrin feutré, plus de 200 artisans et artistes transforment la matière en émerveillement.

Au cœur du Palais des Congrès de Tours, dans un écrin feutré, plus de 200 artisans et artistes transforment la matière en émerveillement.

Le Salon l’Art au Quotidien met en lumière l’effervescence créative des artisans, il attire chaque année un public enthousiaste désireux de découvrir des créateurs qu’on ne voit pas ailleurs. Chacun peut également trouver des idées nouvelles pour embellir son intérieur. .

26 Boulevard Heurteloup Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 70 70 contact@vinci-artauquotidien.com

English : L’Art au Quotidien Art show

The l’Art au Quotidien show highlights the creative effervescence of craftspeople, attracting an enthusiastic public every year eager to discover creators you won’t see anywhere else.

German :

Ein einzigartiger Ort und eine einzigartige Atmosphäre!

Im Herzen des Vinci-Kongresszentrums, in einer gedämpften Umgebung, verwandeln mehr als 200 Handwerker und Künstler Materie in Staunen.

Italiano :

Un luogo e un’atmosfera unici!

Nel cuore del Centro Congressi Vinci, in un ambiente silenzioso, più di 200 artigiani e artisti trasformano i materiali in meraviglie.

Espanol :

Un lugar y un ambiente únicos

En el corazón del Palacio de Congresos Vinci, en un ambiente silencioso, más de 200 artesanos y artistas transforman los materiales en maravillas.

