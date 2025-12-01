L’art au service des cités italiennes aux XIVe et XVe siècles. Sienne, Florence… Le Mans

L’art au service des cités italiennes aux XIVe et XVe siècles. Sienne, Florence…

Aux XIVe et XVe sicles, les gouvernements républicains ou seigneuriaux des Cités-États comme Sienne, Florence, Mantoue et Urbino, utilisent l’art pour affirmer leur puissance.

Entre le XIVe et le XVe siècle les Cités-États comme Sienne, Florence, Mantoue et Urbino connaissent une prospérité économique et politique favorisant une véritable renaissance artistique.

Dans ce contexte, l’art devient un instrument essentiel de prestige, de pouvoir et d’identité civique.

Les gouvernements républicains ou seigneuriaux utilisent l’art pour affirmer leur puissance et célébrer les valeurs républicaines ou dynastiques.

Jules II, ce pape ambitieux, bâtisseur et mécène le résume ainsi La splendeur de l’art démontre l’éclat du pouvoir et en justifie l’exercice . .

In the 14th and 15th centuries, the republican and seigniorial governments of city-states such as Siena, Florence, Mantua and Urbino used art to assert their power.

