L’Art aux Bains-douches ! Les Ateliers d’Arts Saint-Maur-des-Fossés

L’Art aux Bains-douches ! Samedi 20 septembre, 10h00 Les Ateliers d’Arts Val-de-Marne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Avant d’être le lieu emblématique de Saint-Maur dédié à l’apprentissage pour tous de la musique et des arts plastiques, dont la grande salle accueille tout au long de l’année, expositions et événements culturels, le 5 ter avenue du Bac a d’abord été à l’origine un bâtiment d’intérêt public dédié à l’hygiène.

En effet, le bâtiment décidé par le maire de l’époque Auguste Marin en 1930, a été de 1937 à 1968 un des plus grands établissements de Bains Douches de la ville. L’architecte Julien Heulot conçut un bâtiment fonctionnel à trois niveaux ouverts aux Saint-Mauriens qui souhaitaient s’y rendre, moyennant une somme modique. Les 24 cabines de douches et les 12 salles de bain étaient installées au rez-de-chaussée, de part et d’autre de la salle. Au niveau supérieur une baie cintrée aujourd’hui disparue assurait clarté et aération. La verrière existait déjà.

Pour évoquer cette transformation des lieux liée à l’histoire sociale et urbaine, les Artistes Courants d’Arts ont choisi de concevoir une très grande fresque visible sur place en avant-première le samedi 20 septembre, puis du 24 septembre au 5 octobre dans le cadre de leur exposition collective sur le thème des Métamorphoses.

Renseignements sur courantsdarts.fr

Installés dans les anciens Bains-Douches de la ville, les Ateliers d'Arts permettent à plus de 1000 élèves de s'initier aux arts graphiques et à la musique.

Exposition « L’Art aux Bains-douches ! »

© Ateliers d’Arts