L’art ça conte Chaussures en balade Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 21 janvier 2026.

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21

2026-01-21

Chaque mois, la Micro-Folie Guéret vous propose 2 rendez-vous L’art ça “conte” présentation d’une œuvre, suivie d’une lecture adaptée pour les 4-9 ans complétées par un micro-atelier de création artistique. Ce mercredi nous lirons Chaussures en balade, nous découvrirons des chaussures extraordinaires et nous essaierons de décorer et fabriquer nos propres chaussures.
Inscriptions obligatoires   .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11  microfolie@ville-gueret.fr

