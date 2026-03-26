L’art ça conte La Tour Eiffel attaque Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

L’art ça conte La Tour Eiffel attaque

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’oeuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.

Ce mercredi, nous lirons le livre La Tour Eiffel attaque qui évoque notamment les oeuvres de Delaunay et par conséquent notre micro atelier sera à la manière de Delaunay. Lecture adaptée pour les 4/9 ans. Sur inscription. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : L’art ça conte La Tour Eiffel attaque

L’événement L’art ça conte La Tour Eiffel attaque Guéret a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Guéret