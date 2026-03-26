L’art ça conte Mona Lisa + micro atelier Dessine ta Joconde Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

L’art ça conte Mona Lisa + micro atelier Dessine ta Joconde

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’oeuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.

Ce mercredi, nous entendrons l’histoire de Mona Lisa et notre micro atelier nous permettra de dessiner notre propre Joconde. Lecture adaptée pour les 4/9 ans. Sur inscription. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : L’art ça conte Mona Lisa + micro atelier Dessine ta Joconde

L’événement L’art ça conte Mona Lisa + micro atelier Dessine ta Joconde Guéret a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Guéret