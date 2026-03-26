L’art ça conte Une ferme à Paris et micro-atelier construis ta ville idéale Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
L’art ça conte Une ferme à Paris et micro-atelier construis ta ville idéale Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 22 avril 2026.
L’art ça conte Une ferme à Paris et micro-atelier construis ta ville idéale
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’oeuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.
Ce mercredi, nous découvrirons l’album Une ferme à Paris et notre micro atelier nous permettra de construire notre ville idéale. Lecture adaptée pour les 4/9 ans. Sur inscription. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
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English : L’art ça conte Une ferme à Paris et micro-atelier construis ta ville idéale
L’événement L’art ça conte Une ferme à Paris et micro-atelier construis ta ville idéale Guéret a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Guéret
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