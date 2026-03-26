L’art ça conte Une maison fantastique + micro-atelier Dessine ta maison idéale Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

L’art ça conte Une maison fantastique + micro-atelier Dessine ta maison idéale

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’oeuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.

Ce mercredi, nous découvrirons l’album Une maison fantastique inspiré des créations d’Hundertwasser et nous dessinerons notre maison idéale pour les 4/9 ans. Sur inscription. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : L’art ça conte Une maison fantastique + micro-atelier Dessine ta maison idéale

L’événement L’art ça conte Une maison fantastique + micro-atelier Dessine ta maison idéale Guéret a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Guéret