L’art chez soi Moulin d’Anguitard Chasseneuil-du-Poitou

L’art chez soi

Moulin d’Anguitard 10 impasse du Moulin Chasseneuil-du-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Organisé par l’association L’Art chez soi, ce marché met à l’honneur des artisans et créateurs d’art, venus partager leur savoir-faire et leurs créations uniques dans un lieu chargé de charme et d’histoire. Pièces uniques, créations locales, rencontre avec les artistes

**Présence du forgeron de Naintré M. Farvault Grégory, de la Forge des Berthons de Naintré.**

**Venez découvrir, échanger et soutenir l’artisanat d’art !**

**En savoir plus ** [**cliquez-ici**](https://www.chasseneuildupoitou.fr/agenda/lart-chez-soi/) .

Moulin d’Anguitard 10 impasse du Moulin Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 87 19 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’art chez soi

L’événement L’art chez soi Chasseneuil-du-Poitou a été mis à jour le 2026-01-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne