L’art chez soi Moulin d’Anguitard Chasseneuil-du-Poitou
L’art chez soi Moulin d’Anguitard Chasseneuil-du-Poitou samedi 7 février 2026.
L’art chez soi
Moulin d’Anguitard 10 impasse du Moulin Chasseneuil-du-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08
Organisé par l’association L’Art chez soi, ce marché met à l’honneur des artisans et créateurs d’art, venus partager leur savoir-faire et leurs créations uniques dans un lieu chargé de charme et d’histoire. Pièces uniques, créations locales, rencontre avec les artistes
**Présence du forgeron de Naintré M. Farvault Grégory, de la Forge des Berthons de Naintré.**
**Venez découvrir, échanger et soutenir l’artisanat d’art !**
**En savoir plus ** [**cliquez-ici**](https://www.chasseneuildupoitou.fr/agenda/lart-chez-soi/) .
Moulin d’Anguitard 10 impasse du Moulin Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 87 19 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’art chez soi
L’événement L’art chez soi Chasseneuil-du-Poitou a été mis à jour le 2026-01-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne