L’art comme outil de lutte contre les discriminations MAISON DU PROJET PARIS

L’art comme outil de lutte contre les discriminations

« Comment l’art peut-il compléter le droit, l’éducation ou l’action citoyenne dans la lutte contre les discriminations ? »

Objectifs pédagogiques :

Comprendre le rôle de l’art dans la sensibilisation aux inégalités.

Identifier différentes formes artistiques utilisées comme outils de lutte.

Développer un regard critique et créatif face aux discriminations.

Public : Adolescents, jeunes adultes, acteurs associatifs, éducateurs.

Durée : 1h30 – 2h

Matériel : Feuilles, stylos, supports visuels (photos, extraits vidéos, musiques), projecteur si possible.

L’atelier aura lieu le Samedi 11 octobre 2025, au 25 Rue de la Goutte d’Or 75018 Paris

Accés gratuit

https://www.soscasamance.org +33661467650 asso.soscasamance@gmail.com