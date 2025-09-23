L’art contemporain se raconte Focus sur l’oeuvre de Robert Smithson Place Saint-Germain Auxerre

L’art contemporain se raconte Focus sur l’oeuvre de Robert Smithson Place Saint-Germain Auxerre mardi 23 septembre 2025.

Yonne

L’art contemporain se raconte Focus sur l’oeuvre de Robert Smithson Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 18:00:00

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

Par Nathalie Amiot, directrice artistique de la galerie Hors [ ] Cadre. Artiste américain, théoricien du Land Art, Robert Smithson est connu pour l’œuvre monumentale, Spiral Jetty, qu’il a réalisée en 1970 sur le Grand lac Salé situé dans l’Utah. Son intérêt pour la cartographie, la géologie, le paysage, ses nombreux écrits et préoccupations pour l’écologie, font de cet artiste une des figures les plus influentes du XXe siècle. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : L’art contemporain se raconte Focus sur l’oeuvre de Robert Smithson

German : L’art contemporain se raconte Focus sur l’oeuvre de Robert Smithson

Italiano :

Espanol :

L’événement L’art contemporain se raconte Focus sur l’oeuvre de Robert Smithson Auxerre a été mis à jour le 2025-03-28 par COORDINATION YONNE