L’art contemporain se raconte La photographie dans la collection de l’artothèque d’Auxerre Place Saint-Germain Auxerre
L’art contemporain se raconte La photographie dans la collection de l’artothèque d’Auxerre Place Saint-Germain Auxerre lundi 10 novembre 2025.
Yonne
L’art contemporain se raconte La photographie dans la collection de l’artothèque d’Auxerre Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10 18:00:00
fin : 2025-11-10
Date(s) :
2025-11-10
Par Nathalie Amiot, directrice artistique de la galerie Hors [ ] Cadre. Constituée principalement d’œuvres multiples et notamment d’un grand nombre d’estampes, la collection de l’artothèque d’Auxerre conserve également un très intéressant fonds photographique. Cet ensemble permet d’aborder des thèmes aussi variés que le portrait, l’architecture, la représentation de l’animal. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : L’art contemporain se raconte La photographie dans la collection de l’artothèque d’Auxerre
German : L’art contemporain se raconte La photographie dans la collection de l’artothèque d’Auxerre
Italiano :
Espanol :
L’événement L’art contemporain se raconte La photographie dans la collection de l’artothèque d’Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2025-03-28 par COORDINATION YONNE