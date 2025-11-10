L’art contemporain se raconte La photographie dans la collection de l’artothèque d’Auxerre Place Saint-Germain Auxerre

L’art contemporain se raconte La photographie dans la collection de l’artothèque d’Auxerre Place Saint-Germain Auxerre lundi 10 novembre 2025.

Yonne

L’art contemporain se raconte La photographie dans la collection de l’artothèque d’Auxerre Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 18:00:00

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

Par Nathalie Amiot, directrice artistique de la galerie Hors [ ] Cadre. Constituée principalement d’œuvres multiples et notamment d’un grand nombre d’estampes, la collection de l’artothèque d’Auxerre conserve également un très intéressant fonds photographique. Cet ensemble permet d’aborder des thèmes aussi variés que le portrait, l’architecture, la représentation de l’animal. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : L’art contemporain se raconte La photographie dans la collection de l’artothèque d’Auxerre

German : L’art contemporain se raconte La photographie dans la collection de l’artothèque d’Auxerre

Italiano :

Espanol :

L’événement L’art contemporain se raconte La photographie dans la collection de l’artothèque d’Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2025-03-28 par COORDINATION YONNE