L’art contre les discriminations ! atelier enfants Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris mercredi 15 octobre 2025.
L’artiste WEYAH accompagne les enfants de 6-9 ans à la découverte de l’expo « Reflets de diversité » et leur propose un atelier créatif autour de son travail de dessinatrice engagée contre les discriminations.
Visite et découverte de l’expo, petits jeux et atelier dessin.
Vernissage : Jeudi 9 octobre à 19h
Atelier créatif avec les artistes (pour les enfants de 6-10 ans) : mercredi 15 octobre de 15h à 16h30 / réservation et adhésion au centre social obligatoire (2€)
Atelier créatif avec l’artiste WEYAH pour les enfants de 6-10 ans, dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre les Discriminations
Le mercredi 15 octobre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit sous condition
Gratuit avec adhésion au centre social(2€).
Inscription obligatoire : villiot@claje.asso.fr – 01.43.40.52.14
Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans.
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 Paris
+33143405214 villiot@claje.asso.fr