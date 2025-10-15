L’art contre les discriminations ! atelier enfants Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris

L’art contre les discriminations ! atelier enfants Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris mercredi 15 octobre 2025.

L’artiste WEYAH accompagne les enfants de 6-9 ans à la découverte de l’expo « Reflets de diversité » et leur propose un atelier créatif autour de son travail de dessinatrice engagée contre les discriminations.

Visite et découverte de l’expo, petits jeux et atelier dessin.

Gratuit avec adhésion au centre social(2€). Inscription

obligatoire

Fratellini

36, Quai de la Rapée – Paris 12e

villiot@claje.asso.fr

01.43.40.52.14

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans.

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 Paris

+33143405214 villiot@claje.asso.fr