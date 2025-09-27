L’art d ‘apprendre. Les plâtres de l’école de dessin de Semur-en-Auxois Musée Semur-en-Auxois
L’art d ‘apprendre. Les plâtres de l’école de dessin de Semur-en-Auxois Musée Semur-en-Auxois samedi 27 septembre 2025.
L’art d ‘apprendre. Les plâtres de l’école de dessin de Semur-en-Auxois
Musée 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Venez découvrir quelques oeuvres pédagogiques qui ont servi de modèles aux élèves de l’ancienne école de dessin installée dans ce qui est aujourd’hui…le musée .
Musée 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’art d ‘apprendre. Les plâtres de l’école de dessin de Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-09-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)