L’art d’accommoder les restes Théâtre Blossac Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

L’art d’accommoder les restes

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 19:30:00

fin : 2026-11-12 20:15:00

Date(s) :

2026-11-12

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Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : L’art d’accommoder les restes

L’événement L’art d’accommoder les restes Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne