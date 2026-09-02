UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtellerault

L’art d’accommoder les restes Théâtre Blossac Châtellerault

jeudi 12 novembre 2026 · Théâtre Blossac · Châtellerault

L’art d’accommoder les restes Théâtre Blossac Châtellerault

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Théâtre Blossac
Adresse
80 boulevard Blossac Châtellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

L’art d’accommoder les restes

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 19:30:00
fin : 2026-11-12 20:15:00

Date(s) :
2026-11-12

  .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54  billetterie@3t-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’art d’accommoder les restes

L’événement L’art d’accommoder les restes Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)