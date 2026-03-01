L’art d’accommoder les restes Place d’armes Cuisery

L’art d’accommoder les restes

Place d’armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-03-07 20:30:00

Deux marionnettes en chair et en os, deux vieilles chanteuses siciliennes, frêles et délicates comme deux vieilles branches, filet de guitare et torrent de voix, elles vous mordent au cœur. Puis d’un coup de synthé technoïde vous plongent dans un rire affolé, avec toute l’insolence que peuvent se permettre ces divas qu’on aime et qui n’ont plus rien à prouver que leur amitié et la joie d’être encore de ce monde, ensemble.

Emmanuelle Ader ou Sophie Boudieux Esther Marlot Rebecca Marlot. .

Place d’armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76 mairie-cuisery@orange.fr

English : L’art d’accommoder les restes

