L’Art d’Aimer Ed.2 Maison de la Conversation Paris

L’Art d’aimer – Édition 2

L’Art d’aimer est un événement artistique qui rassemble et célèbre plusieurs catégories d’art.

Une expérience pensée pour les 16–30 ans, mêlant créativité, expression personnelle et rencontres inspirantes.

Avec la participation de :

Marcus – Weev.art

Freddy – maatandvenus

Liam – mowgli

Ines Cone Bovis – Ynaatherealest

Wilma – joliewilma_

Sylvestre – Sugy.rv

Celena – celenansb

Ley – ley.dasoulhealer

Date

Samedi 20 décembre 2025

Horaires

16h à 22h30

Tarif

Gratuit

Animation / Intervenant·es

Marcus, Freddy, Liam, Ines, Wilma, Sylvestre, Celena, Ley

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Lien d’inscription

https://my.weezevent.com/lart-daimer-ed2

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

