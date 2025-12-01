L’Art d’Aimer Ed.2 Maison de la Conversation Paris
L’Art d’aimer – Édition 2
L’Art d’aimer est un événement artistique qui rassemble et célèbre plusieurs catégories d’art.
Une expérience pensée pour les 16–30 ans, mêlant créativité, expression personnelle et rencontres inspirantes.
Avec la participation de :
- Marcus – Weev.art
- Freddy – maatandvenus
- Liam – mowgli
- Ines Cone Bovis – Ynaatherealest
- Wilma – joliewilma_
- Sylvestre – Sugy.rv
- Celena – celenansb
- Ley – ley.dasoulhealer
Date
Samedi 20 décembre 2025
Horaires
16h à 22h30
Tarif
Gratuit
Animation / Intervenant·es
Marcus, Freddy, Liam, Ines, Wilma, Sylvestre, Celena, Ley
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
- Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
- Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
- Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Lien d’inscription
https://my.weezevent.com/lart-daimer-ed2
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
communication@maisondelaconversation.org