L’art dans la Nature, SculpTour 2025 clôture Rouffilhac

L’art dans la Nature, SculpTour 2025 clôture Rouffilhac samedi 4 octobre 2025.

L’art dans la Nature, SculpTour 2025 clôture

Place de l’Église Rouffilhac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Pour clore l’exposition « L’art dans la nature SculpTour » et l’exposition dans l’église, le Comité d’Animation Culture et Loisirs de Rouffilhac organise une cérémonie

Pour clore l’exposition « L’art dans la nature SculpTour » et l’exposition dans l’église, le Comité d’Animation Culture et Loisirs de Rouffilhac organise une cérémonie.

Le mouvement et le changement comme concept, « Élan vital Poésie du mouvement » est un projet d’exposition artistique à Rouffilhac qui a déjà été inauguré en 2024 avec le Sculp Tour, et qui s’est poursuivi en 2025 avec un deuxième tour et deux expositions et concerts.

Les deux titres de l’exposition « Élan vital Poésie du mouvement » et « La perception du changement » se réfèrent à l’oeuvre majeure et révolutionnaire du philosophe Henri Bergson. Fer, bois, céramique et béton, l’impressionnante galerie en plein air Sculp Tour présente 25 sculptures, objets et installations de 15 artistes de la région. Ces oeuvres sont placées au milieu de la belle nature, dans les champs et les près, dans les arbres, au bord de l’eau et au bord des chemins.

Entrez dans un dialogue passionnant avec l’art et la nature, et une philosophie qui est aujourd’hui aussi actuelle qu’à l’époque. .

Place de l’Église Rouffilhac 46300 Lot Occitanie +33 6 62 36 03 10 I.demange852@laposte.net

English :

To close the « L’art dans la nature SculpTour » exhibition and the exhibition in the church, the Comité d’Animation Culture et Loisirs de Rouffilhac is organizing a ceremony..

German :

Zum Abschluss der Ausstellung « L’art dans la nature SculpTour » und der Ausstellung in der Kirche organisiert das Comité d’Animation Culture et Loisirs de Rouffilhac eine Zeremonie

Italiano :

Per chiudere la mostra « Arte nella natura SculpTour » e l’esposizione nella chiesa, il Comité d’Animation Culture et Loisirs de Rouffilhac organizza una cerimonia

Espanol :

Para clausurar la exposición « Arte en la Naturaleza SculpTour » y la exposición en la iglesia, el Comité d’Animation Culture et Loisirs de Rouffilhac organiza una ceremonia

L’événement L’art dans la Nature, SculpTour 2025 clôture Rouffilhac a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Gourdon