L’art dans la Nature, SculpTour 2025 vernissage – Rouffilhac, 29 mai 2025 07:00, Rouffilhac.

Lot

L’art dans la Nature, SculpTour 2025 vernissage Place de l’Église Rouffilhac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

Entrez dans un dialogue entre l’art et la nature, découvrez des relations jusqu’à là cachées. Car le changement et le mouvement font partie du sculpTour. Comme le cours des saisons, le mouvement change l’emplacement , la perspective, la sensation corporelle et finalement l’esprit. Bienvenue au SculpTour de Rouffilhac 2025!

Vernissage et Présentation de oeuvres en présence des artistes

à partir de 14h les artistes qui exposent à Rouffilhac vous présenteront leurs œuvres.

A 14h, visite guidée des 2 Chemins de SculpTour ,environ 3,5 km principalement sur des

chemins de terre et de forêt, cette année16 artistes participent.

A 19h nous aurons le plaisir d’accueillir la compagnie » Ode Forme » qui nous propose le

spectacle « Abracada’Eau ».

Cette journée se terminera par le vernissage commun à nos 3 expositions.

Un verre de l’amitié sera offert par le Comité Animations Culture et Loisirs de Rouffilhac un moment de rencontre qui clôturera cette après-midi bien remplie! .

Place de l’Église

Rouffilhac 46300 Lot Occitanie +33 6 62 36 03 10

English :

Enter into a dialogue between art and nature, and discover hitherto hidden relationships. Because change and movement are part of the sculpTour. Like the course of the seasons, movement changes location, perspective, body sensation and ultimately the mind. Welcome to the Rouffilhac SculpTour 2025!

German :

Treten Sie in einen Dialog zwischen Kunst und Natur ein, entdecken Sie bislang verborgene Beziehungen. Denn Veränderung und Bewegung sind Teil der sculpTour. Wie der Lauf der Jahreszeiten verändert die Bewegung den Standort , die Perspektive, das Körpergefühl und schließlich den Geist. Willkommen zur SculpTour de Rouffilhac 2025!

Italiano :

Entrate in un dialogo tra arte e natura e scoprite relazioni finora nascoste. Perché il cambiamento e il movimento fanno parte dello sculpTour. Come le stagioni, il movimento cambia il luogo, la prospettiva, le sensazioni del corpo e, infine, la mente. Benvenuti al Rouffilhac SculpTour 2025!

Espanol :

Entre en un diálogo entre arte y naturaleza, y descubra relaciones hasta ahora ocultas. Porque el cambio y el movimiento forman parte del sculpTour. Al igual que las estaciones, el movimiento cambia de lugar, de perspectiva, de sensación corporal y, en definitiva, de mente. ¡Bienvenido al Rouffilhac SculpTour 2025!

L’événement L’art dans la Nature, SculpTour 2025 vernissage Rouffilhac a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Gourdon