L’Art dans la rue Collobrières Collobrières

Entrée libre

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Tout au long de la journée, les rues et places du village se transformeront en véritable galerie à ciel ouvert : peintres, sculpteurs, céramistes, photographes, artisans d’art… viendront partager leur passion et leurs créations.

Venez flâner, découvrir, échanger et vous laisser inspirer au cœur de l’art et de la convivialité provençale !

Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

La commune de Collobrières vous invite à sa 18ᵉ exposition artistique en plein air ! journées européennes du patrimoine collobrières

mairie de Collobrières