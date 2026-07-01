Informations pratiques

Saint-Thonan

L’art dans les chapelles Bro Leon

Chapelle Saint-Herbot Saint-Thonan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez découvrir l’exposition de Sarah Guidoin à la chapelle Saint-herbot !

Sarah GUIDOIN est née à Tours le 25 novembre 1975. Après avoir pratiqué le maquillage artistique, la peinture textile ou murale, elle se consacre principalement depuis 9 ans à l’art textile.

L’Art dans les chapelles du Léon organise chaque été un circuit culturel qui mêle patrimoine et création contemporaine.

Des guides sont présents dans les chapelles aux horaires d’ouverture, n’hésitez pas à les solliciter sur le travail des artistes ainsi que sur l’Histoire et l’architecture des chapelles.

Fermé le mardi. .

Chapelle Saint-Herbot Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 6 30 74 90 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’art dans les chapelles Bro Leon Saint-Thonan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS