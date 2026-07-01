L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Ghizlane Lieu-dit Chapelle Saint-Urfol Bourg-Blanc

Informations pratiques

Bourg-Blanc

L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Ghizlane

Lieu-dit Chapelle Saint-Urfol Chapelle Bourg-Blanc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

L’artiste Ghizlane présente un univers poétique et onirique réalisé à partir de collages, d’encres et de peinture acrylique. Ses compositions mêlent formes flottantes et associations inattendues, invitant chacun à laisser libre cours à son imagination et à sa propre interprétation.

La chapelle

La chapelle de Saint Urfold date du XVème siècle, elle est dédiée à l’ermite St Urfold et édifiée au-dessus de son tombeau. On y trouve le singulier sarcophage en granite de St Urfold ainsi que les vitraux modernes évoquant la vie de ce dernier. Restaurée grâce aux efforts de la municipalité et de l’association Les amis de St Urfold , elle com- prend une nef de trois travées et un vaste chevet ajouré par deux hautes fenêtres jumelées. .

Lieu-dit Chapelle Saint-Urfol Chapelle Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne

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English :

L’événement L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Ghizlane Bourg-Blanc a été mis à jour le 2026-07-04 par OT PAYS DES ABERS