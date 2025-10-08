L’art dans les cités les artistes libanais Pass’Temps Malestroit

Pass’Temps 5-7 Rue Sainte-Anne Malestroit Morbihan

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-30

Depuis 2005, l’opération L’Art dans les Cités des Petites cités de caractère de Bretagne accueille des artistes venus d’autres pays. Pour ses 20 ans en 2024, 18 communes dont Malestroit ont ainsi reçu, en résidence de création, 6 artistes venus du Liban.

Cette immersion d’un mois et demi les a menés à découvrir les paysages et les architectures, à rencontrer les habitants, et à faire naître, de leur regard et de leurs mains, des œuvres picturales qui témoignent de cette expérience sensible.

Pendant 3 semaines, vous pourrez découvrir au Pass’temps les oeuvres d’Ahmad Ghaddar alias Renoz et Nour Haïdaret (les deux artistes que nous avions reçu en résidence), mais aussi des peintres Petram Chalach, Salah El Missi, Jana Hamed, et de la bédéaste Pascale Ghazaly.

Exposition du 8 au 30 octobre au Pass’temps, 5-7 rue Sainte Anne à Malestroit

Entrée libre .

