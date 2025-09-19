L’art dans les églises Journées du patrimoine Targon

Eglise Saint-Romain Targon Gironde

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

L’art dans les églises est une rencontre entre art liturgique et art contemporain, organisée dans les églises de Targon, Haut-Langoiran et Cadillac. À Targon, l’exposition présente les eaux-fortes du frère François, qui évoquent la création de l’univers dans une explosion de couleurs et de formes où surgissent des animaux exubérants.

Le samedi 20 septembre, le public pourra assister à une rencontre avec les artistes de 15h30 à 16h30, suivie d’un atelier-dialogue autour de la question Qu’est-ce que le sacré ? de 16h30 à 17h30, les deux proposés avec traduction en langue des signes. La journée se conclura par une messe à 18h. .

Eglise Saint-Romain Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine art.eglises@gmail.com

