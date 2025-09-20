L’art dans l’espace urbain RDV salle Gérard Philipe Sainte-Geneviève-des-Bois

Retrait possible d’un plan papier à la salle Gérard Philipe – Possibilité de faire le circuit en suivant simplement les pochoirs au sol

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

(Re)découvrir les sculptures qui jalonnent la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, c’est l’ambition de ce double circuit.

Suivez les pochoirs réalisés au sol par le plasticien Jean-Paul Hébrard, et écoutez chaque sculpture se présenter elle-même en scannant les QR codes !

RDV salle Gérard Philipe 4 rue Emile-Kahn 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France

Circuit « L’art dans l’espace urbain »

@Jean-Paul Hébrard