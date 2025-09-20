L’art dans l’espace urbain : un jeu de piste ludique ! Parcours dans Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois

L’art dans l’espace urbain : un jeu de piste ludique ! Parcours dans Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 20 septembre 2025.

L’art dans l’espace urbain : un jeu de piste ludique ! 20 et 21 septembre Parcours dans Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne

Téléchargements gratuits de l’application Baludik et du parcours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Challengez-vous en famille grâce à l’application Baludik, qui vous permettra de progresser à travers les rues en découvrant les œuvres et en jouant !

Avant de partir, n’oubliez pas de télécharger gratuitement l’application Baludik ainsi que le parcours.

Ce projet est mené en partenariat avec les médiathèques de Cœur d’Essonne.

Parcours dans Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France

Challengez-vous en famille grâce à l’application Baludik, qui vous permettra de progresser à travers les rues en découvrant les œuvres et en jouant !

@Quignon