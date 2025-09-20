L’art dans tous ses états La Maladrerie Saint-Lazare, Beauvais Beauvais

L’art dans tous ses états 20 et 21 septembre La Maladrerie Saint-Lazare, Beauvais Oise

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

42èmes JEP

Venez découvrir ou redécouvrir la Maladrerie Saint-Lazare, ce lieu magique chargé d’histoire, ses expositions de manière inédite, et le travail du matériau comme fondement de son architecture d’exception !

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

Le samedi fait la part belle à l’art : le rendez-vous est donné pour découvrir le travail mené entre les élèves de la classe préparatoire de l’École d’art du Beauvaisis et Richard Pereira de Moura, artiste-géographe en résidence à la Maladrerie, autour de la question des limites et de l’enfermement, à l’appui d’une vidéo-cartographie menée dans plusieurs centres pénitentiaires et d’une installation sur le site, cabine dans laquelle les visiteurs pénètreront.

Toujours avec l’école d’art, venez participer à un atelier de démonstration de taille de pierre pour adultes.

En après-midi, un atelier sensoriel est proposé au jeune public autour de la thématique des matériaux de construction. Et le soir, à ne pas manquer, pour toute la famille, la visite‑atelier de nuit autour des gravures cachées sur les murs de la Maladrerie !

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

Le dimanche accueillera un spectacle circassien pour les enfants ainsi qu’une visite guidée complète du site menée par Léa, médiatrice.

Et tout le week-end, laissez vous porter par une projection en continu conçue par Archipop, Mémoire Audiovisuelle Hauts-de-France.

La Maladrerie Saint-Lazare, Beauvais 203 rue de Paris 60 000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France http://maladrerie.fr https://twitter.com/MalaStLazare Inscrite dans un écrin paysager, cette ancienne léproserie est un lieu emblématique – et unique en France – de l’architecture hospitalière de l’époque médiévale.

Dotée d’un ensemble de bâtiments magnifiquement préservé – grâce à une première opération d’archéologie préventive et de restauration – elle est protégée au titre des Monuments historiques et labellisée « tourisme et handicap ». Implantée en zone péri urbaine et agrémentée d’un jardin contemporain d’inspiration médiévale propice à la contemplation, de son passé entre accueil, soin, et travail agricole, la Maladrerie garde en mémoire les facettes plurielles, inspiratrices d’une programmation culturelle et artistique singulière. parking à proximité et accès PMR

