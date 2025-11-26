L’art dans tous ses états un Noël pour tous les enfants du monde !

rue du Dr Vourch Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

L’art dans tous ses états un Noël pour tous les enfants du monde !

Divers artistes seront présents, un repas de Noël créé avec des recettes du monde entier que l’on pourra déguster sur place ou en musique ou à emporter au prix de 13 euros tout compris (entrée plat dessert boisson sans alcool)

Une loterie sera également organisée

Toute la journée .

rue du Dr Vourch Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’art dans tous ses états un Noël pour tous les enfants du monde ! Plomodiern a été mis à jour le 2025-11-24 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE