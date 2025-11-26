L’art dans tous ses états un Noël pour tous les enfants du monde ! Plomodiern
L’art dans tous ses états un Noël pour tous les enfants du monde ! Plomodiern dimanche 21 décembre 2025.
rue du Dr Vourch Plomodiern Finistère
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Divers artistes seront présents, un repas de Noël créé avec des recettes du monde entier que l’on pourra déguster sur place ou en musique ou à emporter au prix de 13 euros tout compris (entrée plat dessert boisson sans alcool)
Une loterie sera également organisée
Toute la journée .
rue du Dr Vourch Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66
