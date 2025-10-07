L’Art d’avoir toujours raison Espace la savoureuse Giromagny

L’Art d’avoir toujours raison

Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Deux conférenciers, issus d’un groupement du recherche international le GIRAFE (Groupe International de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales) viennent présenter leurs travaux. Ils prétendent avoir trouvé une méthode qui, si elle est suivie à la lettre, permet de remporter n’importe quel affrontement électoral. S’encombrant assez peu d’éthique, ils transmettent au public avec démonstration en direct tous les outils nécessaires pour réussir une campagne.

L’art d’avoir toujours raison est un kit de survie face au mal médiatique qui ronge la société et nos esprits, celui du dévoiement du sens des mots. Ce spectacle décape joyeusement les outils de la rhétorique. Une création à l’humour féroce, qui nous incite non pas à rejeter en bloc la politique, mais à rester des citoyens en éveil, vigilants et critiques. .

Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42 communication@theatredupilier.com

