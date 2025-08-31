L’ART D’AVOIR TOUJOURS RAISON Rue du Pont Notre Dame Mende

« L’ART D’AVOIR TOUJOURS RAISON méthode simple, rapide et infaillible pour remporter une élection »

Cie Cassandre / Théâtre

Bienvenu·es dans une vraie/fausse conférence où vous apprendrez une méthode implacable pour gagner une élection. Pour recueillir le maximum de suffrages, pas besoin d’arguments si l’on est capable de peaufiner son storytelling, de manier l’art de la langue de bois et d’avoir toujours raison.

Avec un humour acéré, la compagnie Cassandre nous fournit les outils pour déconstruire les techniques de manipulation du langage et nous offre un spectacle jubilatoire.

♥ Si vous aimez Clément Viktorovitch

Âge Dès 15 ans

Lieu Espace des Anges

Durée 1h15

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

Spectacle co-accueilli avec les Scènes Croisées de Lozère, qui proposent une séance scolaire le même jour.

Action culturelle

1. Bord plateau à l’issue de la représentation.

2. Atelier cirque le dimanche 16 novembre, de 10h à 12h dès 12 ans. Gratuit, sur réservation, pour les détenteur·rices d’un billet du spectacle. Un atelier pour explorer notre relation au corps à travers les pratiques du cirque.

Distribution Mise en scène Sébastien Valignat assisté de Guillaume Motte · Écriture Logan de Carvalho et Sébastien Valignat · Interprétation Adeline Benamara et Sébastien Valignat · Vidéo et son Benjamin Furbacco · Lumière & scénographie Dominique Ryo · Costumes et visuel Bertrand Nodet · Production, diffusion Anne-Claire Font · Administration Diane Leroy · Régie vidéo Clément Fessy · Régie lumières Clément Lavenne.

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende sur https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .

Rue du Pont Notre Dame Espace des anges Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

