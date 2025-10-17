L’art d’avoir toujours raison Mouy
L’art d’avoir toujours raison Cie Cassandre
Et si vous aviez toujours raison ?
Deux pseudo-scientifiques vous livrent, avec une bonne dose d’humour, les techniques infaillibles pour convaincre n’importe quel électeur… même quand vous dites n’importe quoi !
Quand Lundi 23 février à 20h30
Où Salle Alain Bashung Mouy
Pour qui Tout public dès 15 ans
3€ pour les -18 ans
6€ pour les adhérents
10€ pour les non-adhérents
Infos et réservations 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
English :
The art of always being right Cie Cassandre
What if you were always right?
Two pseudo-scientists, with a healthy dose of humor, share their infallible techniques for convincing any voter?even when you’re talking nonsense!
When: Monday, February 23 at 8.30pm
Where: Salle Alain Bashung Mouy
Who All audiences aged 15 and over
3? for under-18s
6? for members
10? for non-members
Information and reservations 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
German :
Die Kunst, immer Recht zu haben Cie Cassandre
Was wäre, wenn Sie immer Recht hätten?
Zwei Pseudowissenschaftler verraten Ihnen mit einer gehörigen Portion Humor die unfehlbaren Techniken, mit denen Sie jeden Wähler überzeugen können… selbst wenn Sie nur Unsinn reden!
Wann: Montag, 23. Februar um 20:30 Uhr
Wo: Alain-Bashung-Saal Mouy
Für wen Alle Zuschauer ab 15 Jahren
3? für Jugendliche unter 18 Jahren
6? für Mitglieder
10? für Nicht-Mitglieder
Infos und Reservierungen 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
Italiano :
L’arte di avere sempre ragione Cie Cassandre
E se aveste sempre ragione?
Due pseudo-scienziati condividono con voi, con una buona dose di umorismo, le loro tecniche infallibili per convincere qualsiasi elettore, anche quando si parla a vanvera!
Quando: lunedì 23 febbraio alle 20.30
Dove: Salle Alain Bashung Mouy
Per chi è? Tutte le età, dai 15 anni in su
3? per i minori di 18 anni
6? per i soci
10? per i non soci
Informazioni e prenotazioni 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
Espanol :
El arte de tener siempre la razón Cie Cassandre
¿Y si siempre tuvieras razón?
Dos pseudocientíficos comparten contigo, con una buena dosis de humor, sus técnicas infalibles para convencer a cualquier votante… ¡incluso cuando dices tonterías!
Cuándo: lunes 23 de febrero a las 20.30 h
Dónde: Sala Alain Bashung Mouy
¿A quién va dirigido? Todas las edades a partir de 15 años
3? para menores de 18 años
6? para socios
10? para no socios
Información y reservas 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
