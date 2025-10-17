L’art d’avoir toujours raison Mouy

L’art d’avoir toujours raison

22 Place Pierre Semard Mouy Oise

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 20:30:00

fin : 2026-02-23 21:50:00

Date(s) :

2026-02-23

L’art d’avoir toujours raison Cie Cassandre

Et si vous aviez toujours raison ?

Deux pseudo-scientifiques vous livrent, avec une bonne dose d’humour, les techniques infaillibles pour convaincre n’importe quel électeur… même quand vous dites n’importe quoi !

Quand Lundi 23 février à 20h30

Où Salle Alain Bashung Mouy

Pour qui Tout public dès 15 ans

3€ pour les -18 ans

6€ pour les adhérents

10€ pour les non-adhérents

Infos et réservations 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

English :

The art of always being right Cie Cassandre

What if you were always right?

Two pseudo-scientists, with a healthy dose of humor, share their infallible techniques for convincing any voter?even when you’re talking nonsense!

When: Monday, February 23 at 8.30pm

Where: Salle Alain Bashung Mouy

Who All audiences aged 15 and over

3? for under-18s

6? for members

10? for non-members

Information and reservations 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

German :

Die Kunst, immer Recht zu haben Cie Cassandre

Was wäre, wenn Sie immer Recht hätten?

Zwei Pseudowissenschaftler verraten Ihnen mit einer gehörigen Portion Humor die unfehlbaren Techniken, mit denen Sie jeden Wähler überzeugen können… selbst wenn Sie nur Unsinn reden!

Wann: Montag, 23. Februar um 20:30 Uhr

Wo: Alain-Bashung-Saal Mouy

Für wen Alle Zuschauer ab 15 Jahren

3? für Jugendliche unter 18 Jahren

6? für Mitglieder

10? für Nicht-Mitglieder

Infos und Reservierungen 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

Italiano :

L’arte di avere sempre ragione Cie Cassandre

E se aveste sempre ragione?

Due pseudo-scienziati condividono con voi, con una buona dose di umorismo, le loro tecniche infallibili per convincere qualsiasi elettore, anche quando si parla a vanvera!

Quando: lunedì 23 febbraio alle 20.30

Dove: Salle Alain Bashung Mouy

Per chi è? Tutte le età, dai 15 anni in su

3? per i minori di 18 anni

6? per i soci

10? per i non soci

Informazioni e prenotazioni 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

Espanol :

El arte de tener siempre la razón Cie Cassandre

¿Y si siempre tuvieras razón?

Dos pseudocientíficos comparten contigo, con una buena dosis de humor, sus técnicas infalibles para convencer a cualquier votante… ¡incluso cuando dices tonterías!

Cuándo: lunes 23 de febrero a las 20.30 h

Dónde: Sala Alain Bashung Mouy

¿A quién va dirigido? Todas las edades a partir de 15 años

3? para menores de 18 años

6? para socios

10? para no socios

Información y reservas 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

