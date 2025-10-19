L’art de bâtir au fil du temps : l’Hôtel Lespinay de Beaumont Lespinay de Beaumont Fontenay-le-Comte

L'art de bâtir au fil du temps : l'Hôtel Lespinay de Beaumont Dimanche 19 octobre, 17h00

Début : 2025-10-19T17:00 – 2025-10-19T18:30

Fin : 2025-10-19T17:00 – 2025-10-19T18:30

Au pied d’une ancienne motte féodale, au cœur du quartier des Illustres de la Renaissance et adossé aux anciennes fortifications, l’Hôtel particulier Lespinay de Beaumont se distingue par son audace. Construit vers 1784 par la famille Lespinay de Beaumont, il rompt radicalement avec l’architecture alentour : aux petites maisons de moellons couvertes de tuiles, il oppose la majesté d’un « ordre colossal ».Dans cet espace étroit, l’architecte déploie tout son art : perspectives savamment orchestrées, façade imposante et élégante, et subtils jeux de volumes destinés à dissimuler une vaste toiture en pavillon d’ardoises. Un véritable manifeste architectural, qui affirme une modernité et une puissance nouvelles au sein de ce quartier historique.

Transformé en usine au cours du XXe siècle, l’édifice a retrouvé sa vocation résidentielle en 1999 grâce au dispositif de la loi Malraux. Aujourd’hui, ses habitants vous ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir l’histoire, les secrets et les charmes de ce lieu exceptionnel.

Lespinay de Beaumont 1 impasse de Mouillebert, 85200 Fontenay-le-Comte

©ville de FLC