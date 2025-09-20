L’art de bâtir au Moyen-Age Château Bernoy-le-Château

L’art de bâtir au Moyen-Age Château Bernoy-le-Château samedi 20 septembre 2025.

L’art de bâtir au Moyen-Age 20 et 21 septembre Château Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’art de bâtir au Moyen-Age dans ce chantier de restauration bénévole exceptionnel ! De nombreux ateliers de découverte ( taille de pierre, couture, terre cuite, carreaux de pavement, architecture… ) vous attendent tout au long du week-end. Visites guidées du château et du chantier de restauration. Rendez-vous à l’entrée du chateau.

Château 1 place Roger Amboise, 02200 BERNOY-LE-CHATEAU Bernoy-le-Château 02200 Berzy-le-Sec Aisne Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Soissons