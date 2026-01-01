L’art de jouer Couperin Maison des Echevins Cluny
L’art de jouer Couperin
Maison des Echevins 22 rue de la Barre Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Vincent de Meester: clavecin & Emilie Volle: flûte à bec & hautbois
Claveciniste à la cour, organiste à l’église de St Gervais, compositeurs de petits notes et de célèbres leçons de ténèbres, on ne présente plus le compositeur des barricades mystérieuses. Mais que connaît-on de l’homme et de son caractère? C’est ce que les musiciens vous proposent de découvrir tout au long de ce programme… .
Maison des Echevins 22 rue de la Barre Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 28 13 91 note.eclose@gmail.com
